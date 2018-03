Funerali Della Corte, un nastro nero in segno di lutto sui luoghi di lavoro del trasporto pubblico

Martedì 20 Marzo 2018, 10:05 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2018 10:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i lavoratori dei trasporti di Napoli, nel giorno dei funerali di Francesco Della Corte, indosseranno oggi, in segno di lutto, un nastro nero sui bus, sui treni, sulle divise, nei luoghi di lavoro. Alle 15 treni e bus si fermeranno e ricorderanno “Ciccio” con uno squillo di tromba che, come evidenziato dai sindacalisti dell'Orsa trasporti, "vuole essere un grido di aiuto che i lavoratori lanciano alle istituzioni perché tutti si impegnino affinché non accadano mai più tragedie come queste. Chiediamo alla Prefettura di Napoli di istituire un “tavolo permanente” sul Trasporto Pubblico Locale, con incontri periodici in cui aziende, forze di polizia, associazioni di pendolari e lavoratori si confrontino illustrando i problemi e cercando soluzioni condivise".