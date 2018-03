Oggi l'addio a Franco, Marano in lutto: l'Eav raccoglie fondi per i familiari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 20 Marzo 2018, 10:21 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2018 10:22

Saranno i familiari e i colleghi a portare sulle spalle la bara di Franco, per essergli vicino nel suo ultimo viaggio terreno. Oggi alle 15, nella chiesa dello Spirito Santo Nuovo di via Piave, a due passi dall'abitazione della famiglia Della Corte, la comunità darà l'addio alla guardia giurata assassinata da tre minorenni. La cerimonia religiosa sarà officiata da don Costantino Rubini. Dopo l'omelia del parroco, a prendere la parola saranno i figli e i nipoti di Franco, Giuseppe, Marta e Nunzia, e Giuseppe Alviti, in rappresentanza della categoria delle guardie giurate particolari. Il Comune di Marano, dal canto suo, ha proclamato il lutto cittadino e le bandiere del palazzo municipale saranno esposte a mezz'asta. In chiesa ci sarà anche il gonfalone dell'ente cittadino. Alla cerimonia funebre, inoltre, saranno presenti i commissari straordinari del Comune Francescopaolo Di Menna e Francesco Greco.«La morte di Franco Della Corte, avvenuta in circostanze così brutali, ha colpito profondamente la comunità - sottolineano i componenti della commissione - Siamo vicini alla famiglia in questo momento di grande dolore e ci facciamo interpreti dello sgomento dell'intera città». Intanto si susseguono le iniziative di solidarietà, promosse da associazioni, sindacati, colleghi ed esponenti del mondo politico. Ieri, dinanzi al cancello d'ingresso della stazione metro di Piscinola, dove la notte tra il 3 e il 4 marzo Franco venne brutalmente aggredito, è stata deposta una corona di fiori. Le guardie giurate della Security service, l'azienda per la quale da anni lavorava Della Corte, hanno indossato un nastro nero in segno di lutto. «In ricordo - c'è scritto su un cartello affisso al cancello - del nostro collega Francesco che continuerà, nonostante tutto, a lavorare al nostro fianco». A piazza Garibaldi, invece, è stato affisso uno striscione con la scritta «Ciao Ciccio».