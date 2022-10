Funicolare di Chiaia chiusa a Napoli, non c'è l'intesa: nessun prolungamento della Centrale

Buco nell'acqua, ieri, per la trattativa sindacale sull'intensificazione e sul prolungamento dell'orario notturno delle corse della Funicolare Centrale. Niente di fatto, dunque, a tre giorni dalla chiusura, per manutenzione ventennale, dell'impianto che collega Parco Margherita a via Cimarosa. I disagi per i cittadini continuano. Anche se oggi è previsto un nuovo incontro tra i rappresentanti dei lavoratori e quelli della partecipata cittadina del trasporto. Lamentele sul servizio sostitutivo della navetta Nc, intanto, arrivano da Federazione del Commercio e Comitato Valori Collinari.

La riunione fissata ieri si è tenuta solo in parte. E non ha prodotto il risultato atteso. «La riunione di ieri pomeriggio è saltata - spiega Fulvio Fasano, segretario di Ugl Autoferro Napoli - Abbiamo aperte procedure di raffreddamento che vanno chiuse prima di poter proseguire su nuovi argomenti. Noi sindacati non abbiamo problemi riguardo alla maggiore frequenza e al prolungamento di orario della Funicolare Centrale, se serve per aiutare i cittadini. L'ultima procedura di raffreddamento che abbiamo attivato riguardava alcune selezioni interne ad Anm, che avevamo chiesto di verificare. L'azienda ha detto che andrà avanti, e questo ha fatto irrigidire i sindacati. Dall'altro lato della medaglia, c'è la necessità di fornire un servizio ai cittadini, e su questo non ci tiriamo indietro. Oggi c'è una nuova riunione sulla procedura di raffreddamento. Se andrà a buon fine, si parlerà anche della funicolare». In ballo, come detto dai sindacati nei giorni scorsi, resta anche la questione dei costi per gli straordinari notturni. Altro tema delicato: ogni funicolare ha un piano costi a sé e, al momento non esiste una mobilità interna tra le funicolari per i lavoratori. «Ogni impianto ha una turnazione diversa - aggiunge Fasano - bisognerebbe omologarle». «Usb e Orsa si sono visti con l'azienda ieri, in un tavolo separato - spiega Adolfo Vallini dell'Usb - Esiste una vertenza aziendale su nuove qualifiche in ambito amministrativo: promozioni interne che per noi non vanno bene, e per le quali bisogna privilegiare chi già svolge queste mansioni in ufficio. Per ora non è stato trovato l'accordo, benché le condizioni sussistano. Noi c'eravamo ieri e ci saremo al prossimo incontro per aiutare i cittadini e anche nell'interesse dei lavoratori».

«Ieri - lamenta Gennaro Capodanno del Comitato Valori Collinari - è andato in onda il totale fallimento dei sistemi sostitutivi. L'impianto ha terminato le corse senza i lavori di revisione ventennale siano stati appaltati. All'interno della stazione chiusa di via Cimarosa non si notava nessun operaio al lavoro. Va in onda anche il flop della navetta Nc. Alle 13, ora di punta anche per il termine delle lezioni nelle scuole, alla fermata di via Scarlatti la navetta è ripartita vuota. Un servizio che non arriva alla stazione superiore di via Cimarosa, tagliando fuori tutta la numerosa utenza di piazza Vanvitelli». Dalla Federazione del Commercio di Enzo Perrotta - che ieri si è confrontato con l'assessorato alla Mobilità - arriva l'idea di sostituire il servizio della Funicolare di Chiaia con due bus orizzontali. «Dopo aver raccolto i rilievi degli utenti ed esperti di mobilità - spiega Perrotta - abbiamo elaborato una proposta che s'incentra su un servizio di navetta-shuttle tra piazza Amedeo e la zona di Cariati al corso Vittorio Emanuele, di congiunzione con la Funicolare Centrale, servita da bus di dimensioni contenute già in flotta Anm per alcune linee urbane. Il servizio, per brevità, percorso e mezzi utilizzati, potrebbe ovviare anche nelle ore di punta ai rallentamento riscontrati con la Nc. La linea circolare, con capolinea in piazza Amedeo, andrebbe supportata da servizi di comunicazione su paline e app».