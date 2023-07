Napoli, funicolare chiusa: «Vergogna per la città»

Polemica sulla questione della chiusura della funicolare di Chiaia, scendono in campo gli ex presidenti della municipalità di Chiaia, Francesco de Giovanni e Fabio Chiosi di Fratelli d'Italia: «è una situazione assurda, non ci sono notizie né indicazioni per gli utenti».



Nel giorno in cui l'amministrazione annuncia di aver concesso, senza ancora aver firmato il contratto, all'azienda il permesso di accedere ai luoghi per iniziare a realizzare il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione ventennale, de Giovanni e Chiosi diffondono una nota: «E' assurdo, è vergognoso, è da terzo mondo che l'impianto che collega Chiaia alla collina del Vomero sia fermo nell'indifferenza totale di Comune e Municipalità. Visto che i lavori non sono neanche iniziati si prevede che almeno un altro anno la funicolare resti chiusa. Maurizio Tesorone, storico residente della zona e già Vice Presidente della Municipalità, segnala inoltre che non vi sono avvisi per gli utenti ed i turisti circa la chiusura e l'indicazione delle linee sostitutive. Insomma, l'ennesimo emblema di un'amministrazione comunale e municipale ectoplasmiche. Sulla funicolare di Chiaia pretendiamo verità».