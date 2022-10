La Funicolare di Chiaia chiude per lavori: «Noi utenti disperati, perderemo un'ora nel traffico»

Facce smarrite per l'ultimo viaggio. Gli utenti della funicolare che collega via Cimarosa a Parco Margherita erano tantissimi anche ieri, nel giorno prima della chiusura dell'impianto per chissà quanto. Si preparano a un autunno di disagi. Alle loro preoccupazioni, in una via Cimarosa invasa dalle saracinesche abbassate di negozi falliti, si aggiungono quelle dei commercianti, che ieri hanno esposto in vetrina un cartello di protesta contro lo stop della funicolare, senza la quale «le vendite potrebbero calare a picco». Per ovviare, Anm mette in campo una navetta sostitutiva, che non convince troppo, «causa traffico». «Da sabato 1 ottobre - si legge sul sito dell'azienda - la funicolare di Chiaia resta chiusa al pubblico per lavori di revisione ventennale. Anm mette in servizio, dal lunedì alla domenica, la #lineabusNC (Parco Margherita/via Cimarosa), sul seguente percorso: Piazza Amedeo (capolinea) - Parco Margherita - corso Vittorio Emanuele II - via Tasso - via A. Falcone - via Cimarosa primo tratto - via Scarlatti - via A. Falcone - via Tasso - Parco Margherita - piazza Amedeo. Prima partenza da piazza Amedeo ore 6.40; ultima ore 22.

I vagoni delle 12.30 sono pieni. Studenti, anziani, mamme che fanno shopping. Ma anche lavoratori pendolari. È l'esercito degli utenti, circa 14mila in un giorno, che da oggi farà a meno del servizio. Tra i tanti cittadini intervistati, c'è chi si è abbandonato a una vena di malinconia, specie tra i più anziani: «Chissà se riusciremo a rivedere la Funicolare in funzione, chissà se rivedremo la ripartenza di questi vagoni». La signora Denny Furlan è una splendida ottantenne. «Abito a via Palizzi, come faccio adesso? Sono anziana, e a piedi non ce la faccio. Per muovermi in qualsiasi direzione, Vomero o via dei Mille, uso la funicolare. Serve una navetta da via Palizzi». «La manutenzione è nell'ordine delle cose - commenta Libero Tassella - Ma che sia contratta nei tempi. I trasporti a Napoli non hanno mai funzionato, purtroppo. Ci aspettavamo un miglioramento, visto che ogni amministrazione inserisce la mobilità pubblica nei programmi elettorali». «Per me si tratta di un bel problema - argomenta Antonio Salvati, studente universitario di 21 anni - Abito al Vomero e seguo lezioni private di macroeconomia a Chiaia. Ora dovrò prendere l'auto e cercare parcheggio. Perderò almeno un'ora solo per trovare posto». «Ero salita al Vomero per fare un po' di shopping - dice Costanza Zarro -. Abito al Corso. Ho comprato delle cose in profumeria al Vomero, e faccio spesso visita al mercatino di Antignano. Da oggi in poi, il disagio ci sarà in particolare per i commercianti».

La funicolare è chiusa, ma i lavori sull'impianto non inizieranno subito. La gara è andata deserta, principalmente «a causa del caro energia - come spiegato dall'assessorato alla Mobilità - e va ribandita». In altre parole, le aziende, visti i costi lievitati, non hanno ritenuto appetibili le cifre del bando di Palazzo San Giacomo. In questo scenario, i commercianti sono tra i più preoccupati. Tra loro c'è Rosaria D'Amore, giovane madre e lavoratrice. Per lei il disagio è doppio. «Sono un'utente fissa della funicolare: mi muovo tutti i giorni da Chiaia, dove porto mio figlio a scuola, a via Scarlatti, dove ho un negozio: Magiche Magie. La navetta non servirà: resterà bloccata nel traffico. Un disagio enorme». Il flusso tra Vomero e Chiaia, insomma, perde il suo pezzo principale. Col tutt'altro che improbabile calo di vendite, alcuni negozianti della Federazione del Commercio, da ieri, hanno esposto cartelli di protesta nelle vetrine di via Cimarosa. «Funicolare di Chiaia senza gara per i lavori - si legge - chiusa senza tempi di riapertura». «Sono in contatto con Antonio Bassolino - racconta Enzo Perrotta, presidente della Federazione del Commercio - proveremo un'ulteriore mediazione col sindaco. Avremmo preferito la richiesta di un'ulteriore proroga al ministero per evitare la chiusura, in attesa dell'organizzazione del nuovo bando di gara. La navetta proposta da Anm segue il percorso del 128, esclusa piazza Vittoria, e non basterà».