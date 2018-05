Giovedì 10 Maggio 2018, 10:50 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2018 11:22

NAPOLI – Ancora ferma la linea della funicolare di Chiaia. Gli utenti sul piede di guerra chiedono informazioni, scrivono sulla pagina facebook di Anm. Molteplici i disagi per tantissimi lavoratori che fiduciosi di trovare il servizio funzionante, sono stati costretti a cambiare il loro programma, prima che il problema fosse risolto.«Possibile - reclama un utente sui social - che la funicolare si rompe una volta ogni 2-3 giorni? Sono curioso di sapere quali lavori sono stati fatti l'anno scorso? La Funicolare chiusa per mesi per poi avere un servizio uguale a quello precedente con orari ridotti. Ho apprezzato – continua l’utente - che i controllori siano aumentati, ma bisogna assicurare il servizio».Ma l’Azienda Anm cerca di tranquillizzare gli utenti: «I disagi che stiamo avendo in questi giorni - dicono dai vertici dell’Azienda - ci portano a monitorare questi continui guasti, ma siamo fiduciosi che in poco tempo restituiremo l servizio ai cittadini».