Napoli, record di ferie e malattie: cancellate decine di corse delle Funicolari

Stazioni intermedie chiuse per malattia, ferie o carenza di personale. Cittadini e turisti esasperati, biglietti appena marcati e buttati nel cestino. Liti a Montesanto. Quello di ieri è stato il venerdì nero delle funicolari. Dal primo pomeriggio, infatti, sono state soppresse tutte le fermate di mezzo. Solo corse dirette, per le 4 funivie cittadine. Disagi enormi, in particolare, per la zona di Corso Vittorio Emanuele, irraggiungibile da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati