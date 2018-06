Lunedì 25 Giugno 2018, 10:40

Quarto giorno di disservizi per gli utenti delle funicolari di Napoli a causa prima dello sciopero di venerdì scorso e poi, da sabato, dello stato di malattia dei capiservizio dell'Azienda napoletana mobilità addetti agli impianti. Oggi la funicolare di Mergellina è chiusa. Attivata una navetta bus sostitutiva, la 621, sul percorso (frequenza, ogni 30 minuti). Le altre tre funicolari - Centrale, Chiaia e Montesanto - sono per il momento regolarmente in servizio. Nei giorni scorsi gli impianti, alternativamente, erano stati chiusi per mancanza di personale assente per malattia. Per il personale in malattia, così come nei giorni scorsi, l'azienda ha chiesto all'Inps di effettuare le visite fiscali.