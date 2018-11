Anm Napoli, salta il tavolo coi sindacati: ferme tre funicolari, in funzione solo quella centrale

Salta il tavolo con i sindacati sulle corse serali del weekend dei trasporti su ferro. Il sindaco, sabato scorso, aveva annunciato infatti il ritorno dei prolungamenti serali nei fine settimana. Nella mattinata di oggi, l’azienda aveva proposto una riforma delle turnazioni ai rappresentante dei lavoratori, che ha riscontrato la contrarietà delle sigle Cgil, Cisl e Uil, che hanno contestato in via preliminare le modalità della comunicazione. Dalle ore 14, circa. Le funicolari di Montesanto, Chiaia e Mergellina sono ferme per mancanza di personale. Funziona al momento solo la funicolare centrale di piazzetta augusteo.

Lunedì 26 Novembre 2018, 15:40 - Ultimo aggiornamento: 26-11-2018 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA