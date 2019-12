Vico Equense, 50 chili di botti in casa: maxi sequestro dai carabinieri

I carabinieri di Sorrento, coordinati dal capitano Ivan Iannucci, in un servizio di controllo sulla vendita dei fuochi d'artificio hanno scoperto a casa di un 23enne di Vico Equense 50 chili di pericolosi fuochi d'artificio. È scattato il sequestro per il troppo materiale detenuto in abitazione privata.

A casa del 23enne di Vico Equense i militari hanno trovato anche delle dosi destinate a uso personale di marijuana, motivo per il quale nei confronti del giovane è stato avviato l’iter amministrativo presso la Prefettura di Napoli.

