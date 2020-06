Napoli, fuochi d'artificio in pieno centro per il compleanno del fratello

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno denunciato un 26enne dei quartieri Spagnoli per accensioni ed esplosioni pericolose. Sorpreso nella notte in Via della Grazia, in un’area densamente popolata, il giovane stava accendendo una batteria di fuochi pirotecnici di libera vendita mettendo a rischio l’incolumità dei residenti. Quando è stato avvicinato dai Carabinieri si è giustificato dicendo di voler festeggiare il 18° compleanno del fratello. Ultimo aggiornamento: 11:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA