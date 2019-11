«Attenti ai fuochi d'artificio», la lezione dei carabinieri nella scuola elementare Vitale

Questa mattina i carabinieri della compagnia di Nola e del nucleo artificieri del comando provinciale di Napoli hanno incontrato gli alunni della scuola elementare Tommaso Vitale di Nola per una lezione sull'uso e il maneggio dei fuochi pirotecnici.



Il progetto è nato nell'ambito dei programmi di educazione alla legalità. I bambini sono stati informati sui pericoli derivanti dai fuochi d'artificio, in particolare di quelli inesplosi che frequentemente si rinvengono il mattino dopo le festività. È stato loro ricordato che è pericolosissimo toccarli e che, quando li trovano, devono avvertire un adulto ed i carabinieri.



All'incontro era presente anche il sindaco di Nola, Gaetano Minieri, nonché membri dell'associazione volontaria dei vigili del fuoco in congedo e numerosi genitori dei bambini, nell'ottica di una formazione a 360 gradi che investa tutto il nucleo familiare.