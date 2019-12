La fabbricava dei fuochi d'artificio fuorilegge: blitz nel Napoletano, tre arresti

Fabbricavano e detenevano fuochi d'artificio illegali e per questo sono stati arrestati dai carabinieri delle stazioni di Grumo Nevano e Qualiano. A finire in manette tre persone, un 32enne già noto alle forze dell'ordine, un 35enne anch'egli già noto alle forze dell'ordine e un incensurato di 64 anni. Nel corso di perquisizioni domiciliari i tre - tutti di Casandrino - sono stati trovati in possesso di numerosi ordigni illegali: 80 «cipolle», 28 «rendini», e 120 «cobra», candelotti esplosivi molto pericolosi.



In totaleche si affiancano ai 2,5 chili circa di artifizi di libera vendita detenuti nelle abitazioni degli arrestati. Il materiale è stato affidato al nucleo artificieri del comando provinciale di Napoli che ne ha curato la classificazione. Gli arrestati sono stati portati nel carcere di Poggioreale e sono in attesa di giudizio.