Domenica 31 Dicembre 2017, 16:03 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 16:07

Giugliano. Fuochi pirotecnici, ordinanza del sindaco: vietato sparare fino al 10 gennaio, multe fino a 500 euro e anche l’arresto. È in sintesi quanto deciso dal sindaco di Giugliano Antonio Poziello nell’ordinanza numero 124 di qualche giorno fa, ossia, il “divieto su tutto il territorio comunale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di usare, di portare con sè, di accendere, di lanciare, di sparare materiale pirotecnico e similare, anche se di libera vendita”.La decisione in vista dell’ultimo dell’anno e anche al fenomeno, ormai diventato moda in città, di esplodere fuochi pirotecnici per qualsiasi ricorrenza, anche provata. “È vietato per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci avveduta e simili – si legge nell’ordinanza - di consentire a chiunque l'uso per l'effettuazione di spari vietati dalla presente ordinanza, in quanto comunque potenzialmente rischiosi per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica”. Le multe, fino all’arresto, potranno arrivare fino ad un massimo di cinquecento euro.