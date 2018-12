Sabato 22 Dicembre 2018, 09:19

I finanzieri del gruppo pronto impiego Napoli, nell’ambito dell’intensificazione delle attività di contrasto ai fenomeni illeciti in materia di produzione e commercializzazione di artifizi pirotecnici illegali, hanno sequestrato in citt 429.715 pezzi tra cui oltre 3.200 manufatti artigianali del tipo petardo, non convenzionali, volgarmente denominati “cobra", "cipolle" e "trac” e aventi le caratteristiche di vere e proprie bombe. Tre responsabili sono stati tratti in arresto.