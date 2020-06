Napoli, spari contro un 31enne: colpito al piede, è in ospedale

Un 31enne è stato colpito da un colpo d'arma da fuoco al tallone ed è ora ricoverato all'ospedale Evangelico Betania, a Napoli. I sanitari del pronto soccorso lo hanno immediatamente assistito per la ferita al piede e un trauma cranico, non commotivo, sebbene le condizioni generali dell'uomo siano apparse buone. Le lacerazioni al piede, sono state suturate e non hanno necessitato di operazione chirurgica, in quanto il proiettile è entrato e uscito dal tallone.



Il 31enne è giunto al pronto soccorso del presidio in via Argine, intorno alle 21.30, trasportato da alcuni parenti a bordo di un'automobile e ha riferito di aver subito un'aggressione. Secondo la versione fornita dall'uomo agli agenti di polizia, giunti in ospedale, il ferimento sarebbe stato causato da un'assalto avvenuto mentre era a bordo della propria auto, a Caravita, una frazione di Cercola dove un gruppo di persone a lui sconosciute lo avrebbe prima colpito alla testa con un casco e successivamente esploso contro il colpo d'arma da fuoco. © RIPRODUZIONE RISERVATA