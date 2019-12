Falò della camorra a Casellammare: ragazzini «pizzicati» a tagliare alberi

Ragazzini tagliano alberi nei boschi di Quisisana, gli agenti della polizia municipale li mettono in fuga e sequestrano 2 tonnellate di legna. La lotta ai falò della camorra prosegue incessante su tutto il territorio stabiese. Sabato, infatti, sarà la notte dei "fucaracchi" a Castellammare, dove la camorra si è impadronita di una tradizione antica e sentita in città. Nei vari rioni, da anni i ragazzini effettuano una corsa per accumulare legna da ardere nei falò non autorizzati, in una sfida tra quartieri.

LEGGI ANCHE Castellammare, falò dell'Immacolata con messaggio della camorra: «Pentiti bruciati»



Lo scorso anno, al rione Savorito fu impiccato un manichino, incendiato insieme ad un messaggio contro i pentiti. Per questi fatti è già stato condannato un rampollo della famiglia Imparato, i pusher che comandano nel bronx. Stavolta, la polizia municipale, insieme a carabinieri e polizia, sta effettuando controlli mirati più incisivi per bloccare i falò illegali. Per questi fatti è già stato condannato un rampollo della famiglia Imparato, i pusher che comandano nel bronx. Stavolta, la polizia municipale, insieme a carabinieri e polizia, sta effettuando controlli mirati più incisivi per bloccare i falò illegali. LEGGI ANCHE Castellammare, si giustificano così: «Falò anti-pentiti? Una bravata»



tra Centro Antico (via Licerta) e via Cicerone. "E i controlli - assicura il sindaco stabiese Gaetano Cimmino - proseguiranno fino a sabato". Infatto, come da tradizione, è in programma la festa organizzata dall'amministrazione comunale sull'arenile, dove sabato sera ci sarà la festa della tammorra. Pochi minuti fa, a Quisisana, a due passi dal vicino quartiere collinare di Scanzano, che rappresenta la roccaforte del clan D'Alessandro, una decina di ragazzini sono stati messi in fuga dall'intervento dei caschi bianchi. Stavano tagliando alberi da utilizzare per il falò. Sotto sequestro sono finite 2 tonnellate di legna, che si sommano alle altre 48 tonnellate già sequestrate negli ultimi giorni"E i controlli - assicura il sindaco stabiese- proseguiranno fino a sabato". Infatto, come da tradizione, è in programma la festa organizzata dall'amministrazione comunale sull'arenile, dove sabato sera ci sarà la festa della tammorra. LEGGI ANCHE Manichino del pentito sul falò della camorra: condannato Imparato jr



© RIPRODUZIONE RISERVATA