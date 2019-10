Fuorigrotta, cassonetto della carta a fuoco

Giovedì 10 Ottobre 2019, 14:46

Negli ultimi tempi, in diverse zone della città e della periferia, si sono moltiplicati gli atti vandalici verso gli impianti stradale per la raccolta della differenziata. Questa mattina l’ennesimo cassonetto per la raccolta della carta, per cause ancora ignote, si è incendiato al viale Augusto nel quartiere flegreo di Fuorigrotta, allarmando residenti e passanti. Le fiamme si sono sprigionate all'interno di un cassonetto riservato ad accogliere carta e cartoni, più o meno intorno alla ore 7,30. Il rogo ha incominciato a divorare l'intera struttura.Tanta la paura che le fiamme potessero raggiungere le auto in sosta. Alcuni cittadini, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco hanno tentato di spegnere il rogo con secchi d’acqua. I vigili del fuoco, allertati dalla chiamata al 115 dalla polizia locale, poco dopo sono intervenuti con la squadra del vicino distaccamento Mostra per l’intervento di spegnimento e messa in sicurezza scongiurando il peggio. Si è trattato dell’ennesimo sfregio alla città di Napoli, che inizia davvero a non poterne più di questi ingiustificabili atti di vandalismo e delinquenza. Adesso è caccia al piromane. Poco distante da questo luogo, in via Andrea Doria, pochi giorni fa i pompieri avevano fatto lo stesso identico intervento. Bisogna scoraggiare chi, forse per noia o per sciocco divertimento, decide di danneggiare la cosa pubblica.«Continua l’attacco alla civiltà - commenta Francesco Vernetti, presidente commissione qualità della vita e decoro urbano del comune di Napoli - questi fenomeni sembravano sopiti ma, bisogna evidenziare una nuova recrudescenza, in pochi giorni a Fuorigrotta di nuovo incendiate due campane di colore bianco per la raccolta differenziata della carta. Esorto tutto coloro che vogliono segnalare in tempo reale con foto o video azioni del genere anche in forma anonima, la città è nostra e non possiamo permettere azioni del genere che minano il vivere civile ed arrecano anche un danno economico alla comunità».