Gli agenti del Commissariato San Paolo hanno arrestato

Pignalosa 47enne, napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di furto aggravato. Questa notte, i poliziotti sono intervenuti su segnalazione della sala operativa per furto di una vettura, in via Winspeare. Appena arrivati gli agenti hanno nota due individui abbandonare la vettura segnalata. Ne è nato un inseguimento dove i poliziotti hanno bloccato il Piagnolosa, mentre il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce. Il 47enne è risultato già essere sottoposto al provvedimento della libertà vigilata. Questa mattina sarà giudicato con il rito per direttissima.

Martedì 21 Maggio 2019, 17:59

