Ieri pomeriggio, gli agenti della squadra mobile hanno controllato un furgone in uso ad un uomo in un parcheggio di via Metastasio a Napoli in cui hanno rinvenuto 56 bustoni e 2 sacchetti contenenti circa 63 kg di marijuana e 990 panetti di hashish per circa 98 kg.

Inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di un cellulare, due “postepay evolution” e due bancomat che sono stati sequestrati.

S.D.A., 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.