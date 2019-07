Fuorigrotta, strade e piazze al buio e tra i residenti scatta l'allarme

Lunedì 1 Luglio 2019, 10:18 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2019 10:36

Sorpresa per quanti sono passati ieri sera in piazza San Vitale, la piazza centrale nel quartiere flegreo di Fuorigrotta, completamente al buio. Anche il tratto del centralissimo viale Augusto che va da piazza Italia a piazza San Vitale è stato colpito dal blackout. Con il buio la piazza diventa pista per lo scorribande di scooter e per alcuni residenti il dubbio che la piazza sta diventando “piazza di spaccio”.Non è la prima volta che la zona resta al buio. Non si conosce nel dettaglio l’origine del blackout, le motivazioni e i tempi di risoluzione del problema. Quello che sembrava un problema passeggero è diventato una spiacevole consuetudine per i frequentatori della piazza e per i residenti nelle zone limitrofe costretti ad attraversare la piazza anche nelle ore notturne per far ritorno nelle loro abitazioni. Il problema dell’illuminazione pubblica nel quartiere flegreo si trascina da diversi mesi, e spesso vengono lasciate completamente al buio aree del quartiere. Il ripetersi di tali episodi, nelle ore serali e notturne, comporta una recrudescenza del fenomeno delinquenziale e di sicurezza pubblica, proprio a causa del buio.Questa situazione non è un bellissimo biglietto da visita per la città che ospita in questo periodo le Universiadi 2019. In molti attraverseranno le strade del quartiere per raggiungere i numerosi impianti sportivi che ospitano i giochi.Per evitare inconvenienti gravi a chi vi transita, specie nelle ore notturne, i cittadini chiedono di ripristinarne nel più breve tempo il funzionamento dell’impianto di illuminazione pubblica.