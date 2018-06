CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 6 Giugno 2018, 08:20 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 08:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FUORIGROTTA BLINDATA Valerio Esca Fuorigrotta blindata e corsa contro il tempo per scongiurare il rischio caos nel post concertone tributo a Pino Daniele. Non è ancora chiaro se e come i 50mila fan che accoreranno domani sera allo stadio San Paolo per l'evento «Pino è» potranno rientrare a casa con i mezzi pubblici. Il Comune di Napoli ha scritto una settimana fa alla Regione Campania per chiedere di finanziare i servizi aggiuntivi su ferro, di Cumana (Eav) e linea 2 (Trenitalia). A sua volta Palazzo Santa Lucia...