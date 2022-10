Fuorigrotta, 21enne in manette: nell'appartamento 270 grammi di stupefacenti

I carabinieri della stazione di Fuorigrotta hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Fabio Granata, ventunenne del posto già noto alle forze dell’ordine.

In via Canzanella Vecchia, i militari hanno notato uno strano andirivieni da uno dei palazzi. Hanno individuato l’appartamento dopo un monitoraggio discreto e hanno bussato alla porta.

All’interno, Granata aveva trentaquattro bustine di marijuana e cinque panetti di hashish per un totale di oltre duecentosettanta grammi di stupefacenti. Nelle sue disponibilità anche materiale vario per il confezionamento. Il ventunenne è in carcere in attesa di giudizio.