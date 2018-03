Mercoledì 14 Marzo 2018, 15:31 - Ultimo aggiornamento: 14-03-2018 15:31

Ben 53 bombe carta di fabbricazione artigianale, provviste di miccia di accensione, sono state rinvenute e sequestrate dalla Polizia di Stato nel quartiere Fuorigrotta.Gli agenti della sezione “Volanti” dell’U.P.G., in collaborazione con gli agenti del Commissariato di Polizia “S. Paolo”, stamane, hanno fatto irruzione in uno stabile in via Giacomo Leopardi per effettuare delle perquisizioni rinvenendo e sequestrando, in un vano di pertinenza condominiale, all’interno dell’androne, le 53 bombe carta, di forma cilindrica, del diametro di 3x10 centimetri.Sequestrata anche della sostanza stupefacente, del tipo cocaina dalla quale era possibile confezionare una decina di dosi.