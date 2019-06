Martedì 11 Giugno 2019, 22:29

Nell'ambito delle operazioni di servizio sul territorio disposte dal comandante della polizia municipale di Napoli, generale Ciro Esposito, personale dell’unità operativa di Fuorigrotta, nell'ultima settimana, ha eseguito una intensa attività di controllo sia di polizia stradale che amministrativa.Gli agenti hanno elevato n. 712 verbali relativi a infrazioni al codice della strada e sono stati controllati n.36 posti H da cui sono scaturiti 9 verbali per sosta non autorizzata. Inoltre si è provveduto a verbalizzati n. 4 passi carrai mentre 8 parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati e allontanati.I caschi bianchi hanno inoltre prestato particolare attenzione alla disciplina comunale prevista dal regolamento «sale da gioco e giochi leciti», anche i cosiddetti «corner», controllando diverse sale gioco del quartiere.Anche in materia ambientale sono stati elevati n. 18 verbali per sversamento rifiuti fuori orario consentito.