Martedì 4 Settembre 2018, 17:02

Erano anni che non veniva ripulito, da quando chiuse i battenti consegnando di fatto l’area ludica all’abbandono. Stiamo parlando dell’ ex Minigolf di via Terracina, un impianto ricreativo e sportivo in voga fino ai primi anni del 2000 nel quartiere occidentale di Fuorigrotta.La struttura in questi giorni è stata liberata dalla coltre di rovi e malerba, restituendo alla visibilità ciò che resta di buche, piazzole, percorsi e ostacoli.Soddisfazione da parte dei residenti di via Terracina che da tempo lamentavano l’insalubrità dell’area: «Il Minigolf di via Terracina, era diventato un pericoloso ricovero per animali, in particolare topi, che proliferavano nella boscaglia. La disinfestazione di questi giorni è un giusto intervento ma non basta. Occorre riqualificare l’area al più presto».Un progetto prevederebbe la realizzazione di un parco attrezzato funzionale a una fermata del metrò da realizzare poco distante, ma la momento, tutto rimane soltanto sulla carta.