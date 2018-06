Fuorigrotta: divertimento e svago alla Mostra d’Oltremare per la fiera della casa 2018

Sabato 30 Giugno 2018, 17:03 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2018 17:12

Esposizioni, idee per l’arredo, divertimento, street food e tante novità. La 61esima edizione della Fiera della Casa di Napoli sta attirando in queste ore centinaia di visitatori da tutta la regione. La kermesse, ad ingresso gratuito, vede quest’anno 200 espositori distribuiti sugli oltre 10mila metri quadri messi a disposizione dalla Mostra d’Oltremare. Ma non solo.Le aree verdi e la grande fontana dell’Esedra, sono interamente dedicate allo svago dei più piccoli con giochi, intrattenimenti e un cinema all’aperto che resterà aperto al pubblico fino a settembre.«Quella della fiera della casa è una vera tradizione» commentano i cittadini accorsi alla manifestazione. «Per noi è un appuntamento importante che ci riconduce alla nostra infanzia. Oggi è bello poterci venire con i figli e con i nipoti per trascorrere una giornata diversa e all’area aperta. Crediamo anche che queste aree vadano lasciate aperte più spesso nel corso dell’anno perché quelli della Mostra d’Oltremare sono spazi ed aree verdi che in città possono veramente fare la differenza».