L’allarme è scattato intorno alle quattro dell’altra notte: alla centrale dei vigili del fuoco è giunta la segnalazione di un principio d’incendio all’esterno di una caffetteria di Fuorigrotta, in via Caio Duilio. Non un locale qualunque: quel bar fino a poco tempo fa era della famiglia Troncone, il cui nome è legato alle più recenti faide di camorra che continuano a terrorizzare i quartieri dell’area occidentale di Napoli.

L'intervento

Le fiamme sii sono sprigionate all’esterno della saracinesca del locale, che nel frattempo - dopo alcune indagini svolte dalla Procura di Napoli - ha cambiato gestione. I vigili del fuoco hanno domato il rogo, e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Fuorigrotta con i colleghi del nucleo radiomobile. Danni limitati solo alla parte esterna grazie alla tempestività dei soccorsi, ma paura tra i residenti della zona.

I militari dell’Arma - che ora indagano sulla natura del rogo - non escludono l’origine dolosa: il che schiude scenari ovviamente inquietanti. È chiaro che le saracinesche non possono prendere fuoco per autocombustione, e dunque è più che verosimile che qualcuno abbia versato del liquido infiammabile all’ingresso del bar. Perché? È questo il principale punto sul quale lavorano adesso gli investigatori.

I dubbi

L’insegna del bar preso di mira porta la scritta “Caffetteria Monti”, che ha sostituito la precedente “Caffetteria Troncone”. Il locale era di proprietà della famiglia di Vitale Troncone, che dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia viene considerato il capo di una delle cosche che per anni ha tenuto il controllo a Fuorigrotta dei traffici illeciti, a cominciare dalla droga e dal racket.

Le indagini

Si cerca di capire, insomma, se il raid sia riconducibile a fatti legati ai vecchi titolari del locale, o se magari possa rappresentare l’ennesimo affondo degli emissari del racket (a Fuorigrotta il “pizzo” viene richiesto a tappeto, e solo pochi commercianti trovano il coraggio di denunciare).

Il bar preso di mira è lo stesso dinanzi al quale - il 23 dicembre del 2021 - due killer aprirono il fuoco proprio contro Vitale Troncone. La loro missione era di ucciderlo, ma l’uomo miracolosamente riuscì a salvarsi dal fuoco dei proiettili. Troncone fu raggiunto dai colpi di pistola al volto e alle gambe, e finì in ospedale in condizioni gravissime. I medici, dopo un delicato intervento chirurgico alla testa riuscirono a salvargli la vita. Poco dopo il presunto boss venne arrestato nell’ambito di un’inchiesta relativa a estorsioni e mercato del falso.

Lo scenario

Sebbene negli ultimissimi tempi la situazione sembra essersi normalizzata, tutta l’area occidentale - da Fuorigrotta a Soccavo, fino a Bagnoli e Pianura - è stata scossa da fibrillazioni criminali violentissime, culminate in stese armate, aggressioni, ferimenti, raid incendiari e omicidi. Mesi fa in un parco giochi un sicario esplose colpi di pistola che colpirono per errore una giovane mamma presente con la figlioletta.

La posta in gioco è altissima: il predominio delle piazze di spaccio e le estorsioni rappresentano due fonti di guadagno enormi per la criminalità organizzata. A contendersele sono, da un lato il gruppo dei Troncone (fortemente indebolito dopo le offensive giudiziarie), e dall’altro il cartello che fa riferimento al clan Sorianiello di Soccavo.