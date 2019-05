Venerdì 24 Maggio 2019, 12:47

Nove persone sono state arrestate e 5 denunciate nel corso di un'operazione di controllo del territorio dei carabinieri nella zona occidentale di Napoli, da Fuorigrotta a Pianura.Lopes Manuel Anthony, 21 anni, Emanuele Mangiapia, 21, Clemente Abete, 28, e Rosaria Brandi, 54, tutti residenti in zona e già denunciati in passato, sono ritenuti i gestori di una «piazza di spaccio» allestita al civico 446 di via Evangelista Torricelli I tre sono in attesa di rito direttissimo.Massimiliano Mormone, 42 anni, residente in via Adriano, detenuto ai domiciliari, è stato sorpreso dai militari in giro per il quartiere. L' arrestato è stato risottoposto ai domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo. Valerio Zungri, 26 anni, già denunciato in passato, e Luca Ferrara, 23, entrambi residente in via Monti, destinatari di un'ordinanza di Custodia Cautelare per concorso in spaccio stati rintracciati, arrestati e tradotti nella Casa Circondariale di Poggioreale. Sono stati denunciate cinque persone soggetti responsabili della violazione dei sigilli apposti a una «piazza di spaccio» al civico 40 di via Tertulliano, all'interno della quale sono stati bloccati dai Carabinieri.