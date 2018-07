Bomba d'acqua s'abbatte su Napoli: strade allagate e forte vento

Lunedì 23 Luglio 2018, 11:12 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2018 11:14

Strade allagate e traffico in tilt a Napoli dopo il violento nubifragio che ha colpito in mattinata la città.Il temporale non è durato molto, ma è stato sufficiente a creare dei veri corsi d’acqua attorno e sopra i marciapiedi che ancora adesso risultano parzialmente sommersi. Non solo, il vento forte anche abbattuto le reti di delimitazione poste all’ingresso di uno dei due varchi del sottopasso Claudio.