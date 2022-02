Napoli, tenta di strangolare la moglie e aggredisce gli agenti: arrestato 43enne

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Nuova Agnano per la segnalazione di una lite familiare. I poliziotti, giunti sul posto, hanno udito le urla di una signora e, dopo averla raggiunta presso la sua abitazione, hanno visto un uomo che la stava strangolando e, con non poca difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato.

La donna ha raccontato agli operatori di essere vittima di comportamenti violenti del marito da circa quattro anni e che, come già avvenuto in precedenti occasioni, l’aveva aggredita fisicamente per futili motivi anche in presenza dei figli minori. V.V., 43enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni personali aggravate, maltrattamenti in famiglia, resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato di beni della pubblica amministrazione per aver danneggiato la vettura di servizio durante il trasporto presso gli uffici di Polizia.