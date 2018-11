Martedì 27 Novembre 2018, 10:05 - Ultimo aggiornamento: 27-11-2018 10:09

La gara tra i furbetti del biglietto continua in tutta la città. Questa volta la stazione è quella della Cumana di Fuorigrotta dove, soprattutto di prima mattina, l’affluenza è alta. La corsa tra i più veloci ad infilarsi alle spalle di chi fa il biglietto regolarmente sembra non interrompersi mai.C’è chi blocca con le proprie mani la chiusura dei cancelli e chi - dopo aver individuato il tornello “giusto” - sfila rapidamente cercando di non farsi notare. Ma la vera “processione” c’è quando vengono lasciati aperti i passaggi riservati ai dipendenti. In quel momento a passare sono decine di persone contemporaneamente.