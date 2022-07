Napoli, gli 84 «furbetti del cartellino» al Loreto Mare: richieste pene fino a 2 anni

Il sostituto procuratore di Napoli Ida Frongillo, oggi, nell'ambito del processo sugli 84 presunti assenteisti dell'ospedale Loreto Mare della città tra infermieri, medici e amministrativi, ha richiesto alcune assoluzioni e pene varianti tra i due anni e nove mesi di reclusione, riconoscendo le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena per tutte le persone coinvolte.

APPROFONDIMENTI FROSINONE Serena Mollicone, oggi la sentenza dopo 21 anni di misteri e... LA SENTENZA Omicidio Coppola, 20 anni al killer che fu celebrato su Tik Tok IL CASO Rinviato a giudizio affiliato ai Casalesi: aveva minacciato la...

L'avvocato Gennaro De Falco, legale dell'asl Napoli 1 Centro «ha ribadito l'assenza di intenti persecutori nei confronti delle persone coinvolte nel processo ma anche sottolineato che i fatti contestati, se confermati in toto o anche solo in parte, hanno comunque generato un rilevante danno per l'ente».

La prossima udienza è stata fissata a settembre, mentre il prossimo 20 luglio, davanti a un altro giudice della stessa sezione penale, è prevista la requisitoria del pubblico ministero per le due residue posizione stralciate, che riguardano altri due medici.