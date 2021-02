Furbetti del cartellino: rinvio a giudizio per tre vigili urbani di Ercolano

Timbravano il cartellino e poi portavano le loro auto all’autolavaggio per un refresh, mentre erano in servizio. Rinviati a giudizio tre vigili urbani di Ercolano del comando agli ordini del comandante Francesco Zenti. Appena notificata la notizia di rinvio a giudizio per i tre agenti che dovranno rispondere del reato di truffa (art. 640 cap). Saranno immediatamente avviate le procedure disciplinari e tra le sanzioni è previsto anche il licenziamento.

Già nel 2016 sei vigili urbani della città degli Scavi sono stati licenziati per lo stesso reato. Mentre erano in servizio, infatti, andavano in giro per negozi o semplicemente a passeggio. «Il corpo dei vigili urbani è sano- dice il sindaco Ciro Buonajuto- ci sono tanti uomini e tante donne che lavorano seriamente. Ciò che ho appreso stamattina deve essere approfondito e, nel caso di conferma vanno presi provvedimenti. Ma si tratta di casi isolati perché i nostri vigili sono seri e svolgono il loro lavoro tra mille difficoltà».

