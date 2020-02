LEGGI ANCHE

Il giudice del Lavoro del Tribunale di Napoliha disposto il reintegro sul posto del lavoro per due dipendenti dellicenziati lo scorso mese di dicembre nell'ambito di un'inchiesta «anti assenteismo» della Procura di Napoli.Lo rendono noto i legali dei due lavoratori. Con altri sette dipendenti del mercato ittico puteolano,(difesi dagli avvocati), sono stati accusati dagli inquirenti di truffa e sostituzione di persona. Alla luce di questa decisione adesso il Comune di Pozzuoli dovrà risarcire gli stipendi a partire dal licenziamento, con tanto di interessi.«I lavoratori erano regolarmente sul luogo di lavoro - commentano i due legali - e il giudice ha accolto la nostra linea». «'Non sarebbe emerso alcun concreto elemento probatorio circa la fondatezza dei fatti contestati dalla parte resistentè, scrive il giudice del lavoro - riferiscono ancora i due avvocati - ed entrambi i ricorrenti hanno contestato l'addebito ed affermato la loro presenza in servizio per tutta la durata del turno in ciascuna delle tre giornate oggetto di causa».