Furbetti del vaccino, caos in Costiera: percorsi alternativi per saltare la coda

Urla, insulti e rissa sfiorata. La giornata vaccinale di Villa Fondi, a Piano di Sorrento, si trasforma in un’occasione per fare favori a parenti ed amici. E tutto fila liscio fino a quando alcune delle persone da ore in attesa della somministrazione sotto il sole si rendono conto che qualcosa non quadra perché c’è chi riesce a ricevere il siero senza attendere il proprio turno. A quel punto si scatena il finimondo. Nel mirino di chi protesta finiscono così i volontari della Protezione civile di Meta che insieme ai colleghi dei Comuni di Sorrento, Piano e Sant'Agnello, sono impegnati per garantire che le operazioni al punto vaccinale procedano nel modo migliore possibile. Però oggi evidentemente c’era intenzione di favorire i conoscenti più che preoccuparsi delle persone in attesa.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Avelllino, tornano i furbetti del vaccino:200 respinti tra... L'EPIDEMIA Vaccini ad Avellino, sospetti sui fragili:l'Asl respinge 1.300... IL CASO Furbetti del vaccino, 53 indagati: sono accusati di truffa. Fra loro...

Ma cosa succedeva? Stando ai racconti dei presenti per fare in modo che amici ed amici degli amici non dovessero attendere come gli altri il proprio turno, gli uomini della Protezione civile di Meta indicavano ai furbetti il percorso per raggiungere i servizi igienici. Ma una volta entrati nella struttura di Villa Fondi questi raggiungevano il punto vaccinale, si facevano iniettare la dose e poi tornavano indietro. E probabilmente nessuno si sarebbe accorto di nulla se un uomo che aspettava il proprio turno non avesse visto ritornare una delle persone dirette ai bagni con il cerotto sul braccio. Apriti cielo. Sono volate parole grosse e bestemmie a non finire con il concreto rischio della rissa. Anche perché tra quanti aspettavano pazientemente rispettando la fila c'erano anziani e disabili fermi sotto il sole battente. Invece i furbetti ricevevano la dose ed andavano via.