Mercoledì 6 Giugno 2018, 16:39

Due operai residenti in provincia di Bari sono morti schiacciati sotto un tir. Il loro furgoncino, infatti, si è infilato nella parte posteriore del mezzo pesante condotto da un autista campano. Il gravissimo incidente è avvneuto lungo la corsia sud dell'A1 in territorio di Anagni, nel frusinate. La marcia in direzione Napoli è bloccata e come uscita obbligatoria c'è il casello di Colleferro. Sul posto oltre che un elicottero dell'Ares 118 anche numerose ambulanze, i vigili del fuoco di Frosinone e gli agenti della Polizia Stradale.