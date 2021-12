Furgone distrutto dalle fiamme: paura al casello di Torre del Greco

Veicolo commerciale distrutto dalle fiamme: paura all'esterno del casello autostradale di Torre del Greco. È stato infatti necessario l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo che attorno a mezzogiorno ha avvolto un Doblò fermo nella parte alta della rotonda intitolata a monsignor Francesco Sannino. Fiamme alte che hanno prodotto una coltre di fumo nera visibile anche da altri punti della città.

Mentre qualcuno ha allertato i soccorsi, in diversi si sono fermati a debita distanza per scattare foto e girare video. Video che immortalano anche il momento in cui, con potenti getti d'acqua, i vigili del fuoco hanno domato l'incendio.