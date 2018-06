Sabato 9 Giugno 2018, 16:07 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 16:07

CASAMARCIANO - Rallentamenti e disagi sulla strada statale 7 bis. Per oltre tre ore (dalle 9 alle 12) le autovetture dirette all'ospedale "Santa Maria la Pietà" di Nola hanno dovuto deviare il proprio percorso a causa di una lunga e pericolosa striscia di olio vegetale colata da un furgone proveniente dal casello autostradale di Tufino. Il mezzo, che ha avuto un'avaria ad un contenitore, ha perso parte dell'olio sulla trafficata arteria,dall'incrocio di Visciano fino a Casamarciano. Il mezzo è stato rintracciato e bloccato dalla polizia municipale di Casamarciano e dai carabinieri della stazione di Schiava di Tufino. I militari hanno multato il conducente del mezzo mentre gli agenti della polizia locale di Casamarciano hanno chiuso al traffico veicolare la via ex Provinciale per Casamarciano. I tecnici e gli operai dell'Anas con i volontari della protezione civile di Casamarciano hanno messo in sicurezza la statale con l'utilizzo di materiali assorbenti.