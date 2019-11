Furgone senza freni scivola all'indietro e investe anziana: è in coma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il freno a mano che inspiegabilmente non funziona, poi il furgoncino che arretra e prende velocità fino a colpire due persone, infine i soccorsi e il ricovero d'urgenza in ospedale: è un incidente che ha dell'incredibile, quello che ieri ha sconvolto Vico Equense e il resto della penisola sorrentina. A pagarne le conseguenze un'anziana, che ora lotta tra la vita e la morte in una stanza dell'ospedale, e un 46enne, ricoverato in gravi condizioni al Cardarelli di Napoli: entrambi sono stati travolti da un muletto adibito al trasporto di foraggio e parcheggiato all'ingresso di un'azienda agricola.Erano le prime ore del mattino quando il furgoncino, adibito al trasporto di foraggio, è arrivato in prossimità di una fattoria in via Raffaele Bosco. Il conducente ha parcheggiato il veicolo e, pochi secondi più tardi, ha cominciato a scaricare il fieno destinato agli animali. Ed è proprio in quel momento che si è verificato il drammatico impatto: stando alle prime ricostruzioni, il furgoncino ha improvvisamente cominciato ad arretrare fino a travolgere due persone che si trovavano nell'azienda agricola. Ad avere la peggio è stata una 71enne di Vico Equense, centrata dal mezzo in pieno volto: per lei un trauma maxillo-facciale e altre ferite sul resto del corpo che ne hanno imposto il ricovero all'ospedale San Leonardo di Castellammare. Qui la donna è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e ora si trova in coma farmacologico: al momento lotta tra la vita e la morte e la sua prognosi resta riservara. Altrettanto critiche, sebbene non tali da farla ritenere in pericolo di vita, le condizioni della seconda persona travolta dal furgoncino. Si tratta di un 46enne diche si trovava all'interno dell'azienda agricola per acquistare materiale zootecnico e che gli operatori del 118, dopo essersi precipitati in via Raffaele Bosco, hanno trasportato d'urgenza all'ospedale. All'uomo sono state diagnosticate diverse ferite, la più preoccupante delle quali è un trauma al bacino che ha spinto i medici a disporne il trasferimento all'ospedale Cardarelli di Napoli, struttura sanitaria più attrezzata per il trattamento di certe ferite. Al momento il 46enne è ricoverato in gravi condizioni, ma la sua età e l'entità dei traumi riportati inducono i medici a essere moderatamente ottimisti.Resta da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Com'è possibile che un furgoncino parcheggiato cominci improvvisamente a muoversi? Il freno a mano era stato tirato, come le regole di sicurezza e il buonsenso impongono? C'è la possibilità che si sia trattato di un guasto meccanico. A chiarirlo saranno i carabinieri della compagnia di Sorrento, agli ordini del capitano Ivan Iannucci, che ieri si sono precipitati nel luogo dove la 71enne e il 46enne sono stati travolti. I militari hanno eseguito tutti i rilievi del caso già nei minuti immediatamente successivi al drammatico impatto, hanno sequestrato il furgoncino e ora sono al lavoro per acquisire altri elementi utili.