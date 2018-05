Giovedì 17 Maggio 2018, 12:34 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 12:34

I carabinieri delle stazioni di Piazzolla di Nola e di Palma Campania hanno effettuato un servizio con personale della società idrica Gori per individuare e staccare allacci all’impianto idrico abusivi.Denunciati per furto aggravato di acqua due coniugi di Piazzolla di Nola, una 52enne di Palma Campania e una 43enne, sempre di Palma Campania.Il danno complessivo è stato stimato in circa 3.600 euro.