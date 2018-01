È stata definitivamente confermata, anche se non per tutti i capi di imputazione, la responsabilità del libraio tedesco Herbert Schauer nella vicenda - nella quale è coinvolto anche l'ex senatore Marcello Dell'Utri - del saccheggio dei libri antichi e preziosi custoditi nella biblioteca napoletana dei Girolamini, parte dei quali sono stati ritrovati proprio nella casa d'aste 'Zisska-Schauer' di Monaco della quale l'uomo è titolare. Lo ha deciso la Sesta sezione penale della Suprema Corte che ha annullato la condanna a cinque anni di reclusione, inflitta all'imputato con rito abbreviato dalla Corte di Appello di Napoli il 15 ottobre 2015, solo in relazione all'accusa di concorso in peculato, disponendo un appello bis solo per questa contestazione, e confermando nel resto la responsabilità di Schauer che è stata dichiarata «definitiva».



Per sapere quanti anni di carcere a carico del libraio tedesco sono stati confermati dalla Cassazione, occorre attendere il deposito delle motivazioni. Davanti agli 'ermellinì, è stato difeso dall'avvocato Franco Coppi. La Germania aveva estradato Schauer in Italia su mandato di arresto europeo a condizione che, in caso di condanna, la pena fosse scontata nel suo paese di origine. Per la spoliazione della biblioteca dei Girolamini, l'ex direttore Massimo De Caro è stato condannato in via definitiva per peculato in concorso con Dell'Utri a sette anni di reclusione che ha scontato, per lo più agli arresti domiciliari nella sua villa nel veronese. Per Dell'Utri, in carcere a Rebibbia dopo la condanna a sette anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, è stato chiesto il rinvio a giudizio per peculato dalla Procura di Napoli per la sottrazione dei libri dei Girolamini, e anche la Procura di Milano lo sta indagando per ricettazione di libri antichi.

Giovedì 25 Gennaio 2018, 19:06 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2018 19:06

