Furti in auto a Capodimonte, arrestati due specialisti napoletani con cric e batterie

Domenica 19 Maggio 2019, 17:30

I carabinieri della stazione di Capodimonte hanno arrestato in flagranza per furto d'auto Vincenzo Chianese, 38enne di San Giovanni a Teduccio, e Rubino Franzese, 39enne di Giugliano in Campania, entrambi già noti alle forze dell’ordine.I due sono stati bloccati lungo viale Letizia da carabinieri in borghese impegnati in un servizio per la prevenzione di furti: avevano appena rubato cric e batterie da auto in sosta e avevano provato a rubare due macchine forzando le portiere.Perquisiti, sono stati trovati in possesso di tre cric, tre batterie e arnesi da scasso. Terminate le formalità, sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.