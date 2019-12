Gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in corso Europa una vettura Skoda con targa straniera già segnalata poiché utilizzata per numerosi furti avvenuti nel quartiere Chiaia. Poco distante dalla vettura, i poliziotti hanno visto tre uomini che armeggiavano accanto ad una Fiat 500 che, alla loro vista, si sono dati alla fuga. Gli agenti sono riusciti a bloccare uno dei tre trovandolo in possesso di un cacciavite ed una centralina decodificata utilizzata per rubare le auto. Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto all’interno della Skoda, utilizzata dalla banda e sottoposta a sequestro, una borsa con alcuni documenti di identità, due cellulari e vari telecomandi decodificati per cancelli elettrici. Antonio Di Lorenzo, 35enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato. © RIPRODUZIONE RISERVATA