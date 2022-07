Furti di cavi elettrici nella notte a Calvizzano: strade al buio. L'ira del sindaco Pirozzi

Furto di cavi elettrici e danni (ingenti) alla pubblica illuminazione. Questa volta è accaduto a Calvizzano, dove nella notte i malviventi hanno agito in via Aldo Moro, via Sandro Pertini e viale della Resistenza. Sono stati manomessi i pozzetti in cui sono presenti i cavi in rame che alimentano i pali della pubblica illuminazione.

«Danno ingente - spiega il sindaco Giacomo Pirozzi - si tratta di materiale molto costoso. Siamo consci dei disagi patiti dalla popolazione. Purtroppo al peggio non c'è mai fine. Non possiamo che confidare nel lavoro delle forze dell'ordine». Sette giorni fa cavi rubati (e strade al buio) in alcune strade del limitrofo comune di Marano.