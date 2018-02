Raid nella notte al cimitero di Marigliano: devastate le tombe dei defunti

Domenica 11 Febbraio 2018, 17:49 - Ultimo aggiornamento: 11-02-2018 17:49

MARIGLIANO - Un raid al giorno nel cimitero cittadino. Ogni giorno, di notte, vengono devastate decine di tombe. Scenario da guerra stamattina al cimitero di Marigliano: non si arresta l'ondata di profanazioni e atti vandalici. Nella notte i ladri sono tornati e hanno devastato altre tombe, facendo piazza pulita di ogni corredo funerario.Nella parte retrostante del cimitero, quella confinante con l’autostrada A30, i vandali nella notte scavalcano il muro di cinta e si accaniscono contro i loculi per trafugare i porta lumini che sono ben saldi ai marmi. Per asportarli non esitano a distruggere le tombe. Non c’è più loculo che non sia stato colpito senza pietà. Allertati i carabinieri che si sono immediatamente portati sul posto. A fare l’amara scoperta è stato il custode. Scatta la protesta popolare. «Basta, non ne possiamo più. È uno scenario che fa piangere il cuore».A Brusciano, di fronte alla raffica di profanazioni, sono state installate telecamere e sistemi di allarme. A Marigliano c'è una sola telecamera centrale, ma i ladri vengono da dietro e col volto coperto, dove nessuno li puo' riprendere.