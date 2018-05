Furti d'acqua nelle palazzine popolari, denunciate cinque famiglie: «Siamo poveri, aiutateci»

Mercoledì 23 Maggio 2018, 12:34 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 12:34

TORRE DEL GRECO - Sorprese a rubare 10mila euro di acqua nelle palazzine popolari, cinque famiglie denunciate per furto aggravato. Dramma della povertà in via Lamaria e in via Gradoni e Canali, rioni difficili di Torre del Greco: secondo quanto accertato dagli agenti della polizia municipale - guidati dal tenente Gerardo Visciano e dal comandante Salvatore Visone - in almeno cinque abitazioni per anni è stato sistematicamente compiuto un furto di acqua ai danni della Gori, il gestore pubblico della fornitura idrica in Campania.I vigili urbani hanno scoperto che due famiglie di via Lamaria (nel complesso di edizia residenziale pubblica) da anni si erano allacciate abusivamente al montante idrico della Gori: così, attraverso questo sistema semplice ma ingegnoso, ogni giorno prelevavano tutta l'acqua che desideravano senza spendere neanche un centesimo. Non avevano contatore, non ricevevano bolletta a fine mese: l'acqua era del tutto gratis. Stesso copione in via Gradoni e Canali con altre 3 famiglie pizzicate a rubare acqua dopo aver manomesso il contatore.Stando alla stima eseguita proprio dai tecnici dell'azienda Gori, il furto d'acqua sfiora i 10mila euro. Denunciati i capifamiglia di 5 famiglie indigenti con bambini al seguito, che hanno subito ammesso le proprie responsabilità e lanciato un appello alle istituzioni: «Siamo poveri, non abbiamo lavoro e non sappiamo come pagare le bollette. L'acqua ci serve per vivere, aiutateci».