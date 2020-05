© RIPRODUZIONE RISERVATA

Furti d'acqua per irrigare campi e riempire mega piscine. A Marano migliaia di residenti con i rubinetti a secco denunciano l'ennesimo disservizio.Nel mirino dei residenti i grandi parchi delle zone residenziali, via Del Mare, via Recca, via Marano-Pianura, e gli agricoltori delle zone periferiche, molti dei quali allacciati abusivamente alla rete idrica comunale. Migliaia, almeno 4 mila le famiglie, che non sono contrattualizzate. A farne le spese, da aprile a settembre, gli utenti in regola con i contratti e i pagamenti.