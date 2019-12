Furti di pneumatici anche nella notte di Natale, è allarme nel Napoletano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si arrestano i furti di pneumatici a San Giorgio a Cremano . Anche nella notte di Natale le auto parcheggiate in strada sono state soggette di furto di ruote, lasciando ai proprietari un’amara sorpresa.Una situazione che va avanti da tempo e che non riguarda solo il territorio sangiorgese ma abbraccia anche paesi limitrofi come Portici.A riguardo non mancano le polemiche da parte dei cittadini sangiorgesi che da tempo lamentano il poco controllo e la ripetizioni di tali fenomeni; polemiche che riguardano sia la mancata ispezione da parte degli agenti di polizia sia il mancato adeguamento delle telecamere di videosorveglianza.Un malcontento che si manifesta soprattutto sui i social dove sono molti i cittadini che denunciano ciò che accade nella speranza che la situazione possa migliorare.