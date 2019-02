Furti di rame, abusivi, borseggiatori e un bimbo fuggito da casa: task force Polfer a Napoli

Sabato 16 Febbraio 2019, 19:09

Ggli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, nell’ambito dell’operazione Oro Rosso predisposta dal Servizio Polizia Ferroviaria, ai fini della prevenzione e del contrasto dei furti di rame, hanno effettuato controlli amministrativi presso 32 siti, tra rottamai e depositi lungo la linea ferroviaria, identificando 123 addetti.Con l’ausilio di un elicottero del Reparto Volo di Napoli e di un drone messo a disposizione da Protezione Aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato sono state sorvolate le tratte ferroviarie ritenute più a rischio per questa tipologia di eventi criminosi ed effettuate riprese video aeree. Sono stati altresì effettuati 9 controlli lungo linea e su strada allo scopo di tracciare e verificare la regolarità dei trasferimenti di questo prezioso metallo da un deposito all’altro.Sono intanto proseguite le task force antiabusivismo ed antiattraversamento ed i controlli di sicurezza realizzati nei principali impianti ferroviari nei confronti di passeggeri e bagagli, mediante l’attuazione dei dispositivi di restringimento degli accessi in corrispondenza dei varchi presidiati dal personale della Polizia Ferroviaria in uniforme e munito di palmare e di metal detector.In particolare, l’attenzione degli agenti della Polfer è stata richiamata da diverse segnalazioni giunte in merito alla presenza di estranei in aree ferroviarie interdette e di frequenti e pericolosi attraversamenti dei binari, nella stazione di Pagani. Sono stati così organizzati servizi mirati alla prevenzione di questi comportamenti impropri ed anomali che mettono in pericolo l’incolumità delle persone e pregiudicano la regolarità del trasporto ferroviario, all’esito dei quali sono state sanzionate amministrativamente 15 persone colte dagli operatori di polizia nell’atto di attraversare i binari o sorprese a camminare lungo la linea ferroviaria.I controlli hanno permesso di conseguire i seguenti risultati: 4001 persone identificate; 7 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria (1 per danneggiamento, oltraggio, resistenza, minacce e false attestazioni; 1 per tentato furto; 1 per rifiuto generalità; 1 per violenza e minaccia a incaricato di pubblico servizio; 1 per interruzione di pubblico servizio ; 2 per introduzione e commercio di merce con marchi contraffatti); 19 venditori abusivi sanzionati e 4 ordini di allontanamento C. D. Dacur; 1195 bagagli a seguito di viaggiatori controllati; 69 sanzioni amministrative; 19 sequestri amministrativi; 2 sequestri penali.Nella stazione di Napoli Centrale, in due distinti interventi, E.C.A., tunisino trentaseienne, irregolare sul territorio nazionale, è stato sorpreso con un borsone pieno di calzature sportive con il logo contraffatto della nota marca Vans, pronte per essere vendute e G.M. senegalese trentottenne, è stato colto con diverse borse con noti marchi quali Gucci, Moschino e Prada, contraffatti. I due uomini sono stati denunciati per introduzione e commercio di merce con marchi contraffatti e la mercanzia ed il borsone sono stati sequestrati.Nell’ambito dell’attività antiabusivismo sono stati segnalati amministrativamente 19 venditori privi di autorizzazione con ingenti quantità di merce venduta abusivamente, sequestrata.Non solo. C.J., un senegalese, classe 1987, approfittando della presenza di numerosi viaggiatori in procinto di salire sulla metropolitana in arrivo, ha infilato la mano nella borsa di una donna per derubarla. Fortunatamente un’altra viaggiatrice, che ha assistito alla scena, ha iniziato ad urlare, richiamando l’attenzione degli agenti della Polizia Ferroviaria che sono immediatamente intervenuti ed hanno bloccato l’uomo. Le immagini dell’impianto di videosorveglianza hanno confermato la versione della testimone e l’uomo è stato denunciato per tentato furto.Infine è stata segnalta la presenza di un tredicenne che si aggirava da solo nella stazione di Napoli Centrale, nella tarda serata di ieri. Il ragazzino è stato subito avvicinato da una pattuglia della Polizia Ferroviaria. Gli agenti hanno così appreso che si era allontanato dalla sua abitazione in provincia di Napoli senza dirlo ai suoi genitori. La sua fuga è così terminata prima ancora di iniziare perché i poliziotti hanno avvisato la madre che si è precipitata in stazione per riportarlo a casa.